В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

Фото правительства Новосибирской области

Современные фельдшерско-акушерские пункты будут построены в населённых пунктах Новосибирской области; они будут обслуживать 13 тысяч человек.

Около 30 новых фельдшерских пунктов возведут до конца года в Новосибирской области. Они строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Все ФАПы будут оснащены в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Как отметили в правительстве Новосибирской области, кроме строительства новых в ряде фельдшерско-акушерских пунктов проводится ремонт и обновляется инфраструктура.

«Строительство новых ФАПов позволит решить одну из наших главных задач – увеличение доступности оказания медицинской помощи. Жители Новосибирской области смогут вовремя пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, сделать инструментальные исследования – все эти меры позволят медицинским работникам более тщательно следить за здоровьем новосибирцев», – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В региональном минздраве сообщили, что в июле началось строительство фельдшерско-акушерских пунктов в двадцати населённых пунктах. При этом пять ФАПов в посёлке Октябрьский Мошковского района, селе Новая Кулында Чистоозёрного района, деревне Жеребцово Новосибирского района, деревне Моховое Чановского района, деревне Александровке Маслянинского района уже приняли первых пациентов.

Кроме того, в Колыванском районе работает первый передвижной медицинский комплекс. Он оборудован на базе автомобиля КамАЗ. Ещё в четырёх районах – Барабинском, Куйбышевском, Кыштовском и Северном, передвижные медкомплексы оборудованы на базе автобусов ПАЗ. При помощи передвижных мобильных ФАПов медработники оказывают первичную медико-санитарную помощь в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, в которых проживает менее 100 человек.

Всего на территории Новосибирской области действуют около 1000 ФАПов. При этом за последние два года начали работать около сорока новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Как отметили в правительстве области, в течение пяти лет, до 2024 года, на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области запланировано направить 33,7 миллиарда рублей. Из них около 26 млрд – средства консолидированного бюджета региона.

Напомним, 5 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил представителям районных больниц ключи от восьми новых автомобилей скорой помощи.