В СГК рассказали об экономике ремонтов теплосетей

Фото пресс-службы СГК

В Сибирской генерирующей компании уверены, что произошедшее изменение тарифов на теплоэнергию на 4 % сверх индекса, установленного правительством РФ, – мера вынужденная; деньги пойдут на замену теплосетей.

О необходимости увеличения вложений в ремонты теплосетей рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова. По её словам, если не заниматься этим вопросом сейчас, 400 миллионов рублей, заложенных в тарифе, не хватит на качественное обеспечение ремонтной кампании в мегаполисе.

«Для осуществления бесперебойной подачи тепла потребителям необходимо ежегодно ремонтировать около 3-4 % от всего объёма тепловых сетей. В Новосибирске этот показатель ниже 1 %. И если сейчас не вкладывать в сети, то ситуация с зимними порывами будет только ухудшаться», – сообщила Екатерина Косогова.

В каждом субъекте действуют предельные индексы роста тарифов. В Новосибирской области он равен 3,2 %. До 1 июля 2019 года тариф на оплату тепла составлял 1290,08 рубля за одну гигакалорию, включая НДС. С 1 июля Департамент по тарифам Новосибирской области, учитывая предельный размер роста тарифа, установил его на уровне 1331,35 рубля. Однако СГК обжаловала декабрьское решение регионального тарифного регулятора, обратившись в Федеральную антимонопольную службу. ФАС проверяла цифры полгода, в результате согласилась с обоснованностью и законностью доводов энергетиков. Расхождение с ранее установленной величиной составило 4 %.

В результате население будет платить 1384,74 рубля за Гкал, что на 53,39 рубля больше установленного региональным регулятором тарифа.

Директор по тарифообразованию объяснила, что такая ситуация возникла из-за того, что власти Новосибирска долгое время придерживались политики заморозки роста тарифов. В результате, когда в 2014 году ввели предельный индекс роста тарифа, в тех регионах, где он был высоким, население не так остро реагировало.

Энергетики, подавая заявление в ФАС, обосновали свою позицию тем, что если его сохранить на прежнем уровне, то в 2020 году ремонты на теплосетях будут в основном аварийными. Тех денег, что в настоящее время заложены в тариф, не хватит на обновление труб. И порывов зимой в Новосибирске не избежать.

Екатерина Косогова отметила, что в Новосибирске самый низкий тариф на тепло в Сибирском федеральном округе. При этом средняя зарплата по региону выше средней по Сибири.

Напомним, с 1 июля в Новосибирской области выросли тарифы на ЖКХ.