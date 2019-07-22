В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

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Петицию в защиту животных, пострадавших от лесных пожаров в Сибири разместили в интернете четыре дня назад; за это время её подписали более 100 тысяч человек.

В интернете набирает популярность петиция в защиту животных, пострадавших от лесных пожаров в Сибири. Её разместили на сайте change.org. Более 100 тысяч человек подписали документ.

Автор петиции Екатерина Арбузова написала, что из-за пожаров погибло очень много животных и птиц. А те, что выжили, испуганы и нуждаются в помощи. Некоторые ранены, а большинство просто голодные.

В частности автор предлагает создать в лесах пункты прикорма для животных и установить кормушки. Это, во-первых, поддержит животных в тяжёлый период, а во-вторых, поможет вернуть зверей в лес.

Кроме того, по мнению Екатерины, необходимо запретить охоту на пострадавших от огня территориях на несколько лет. Это должно повлиять на увеличение популяции животных.

Данная петиция адресована Президенту России Владимиру Путину, а также руководителям Россельхознадзора, Росприроднадзора и Министру природных ресурсов России.

Подписавшие петицию пишут комментарии с обращениями подписать документ.

Напомним, 24 июля в интернете была опубликована петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров.