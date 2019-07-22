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В Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге

Рубрика: общество

06.08.2019 08:58

Фото с сайта pixabay.com

Петицию в защиту животных, пострадавших от лесных пожаров в Сибири разместили в интернете четыре дня назад; за это время её подписали более 100 тысяч человек.

В интернете набирает популярность петиция в защиту животных, пострадавших от лесных пожаров в Сибири. Её разместили на сайте change.org. Более 100 тысяч человек подписали документ.

Автор петиции Екатерина Арбузова написала, что из-за пожаров погибло очень много животных и птиц. А те, что выжили, испуганы и нуждаются в помощи. Некоторые ранены, а большинство просто голодные.

В частности автор предлагает создать в лесах пункты прикорма для животных и установить кормушки. Это, во-первых, поддержит животных в тяжёлый период, а во-вторых, поможет вернуть зверей в лес.

Кроме того, по мнению Екатерины, необходимо запретить охоту на пострадавших от огня территориях на несколько лет. Это должно повлиять на увеличение популяции животных.

Данная петиция адресована Президенту России Владимиру Путину, а также руководителям Россельхознадзора, Росприроднадзора и Министру природных ресурсов России.

Подписавшие петицию пишут комментарии с обращениями подписать документ.

Напомним, 24 июля в интернете была опубликована петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров.

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь животные петиция Лесные пожары

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вчера 22:03 Хроника 0 Коммент.

Рослый бородач из Подмосковья на неделю пропал в Новосибирске

вчера 20:15 Общество 0 Коммент.

Военные эвакуируют целое село из-за взрывов под Ачинском

вчера 20:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:54 Хроника 0 Коммент.

Котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Кандидаты в мэры Новосибирска потратили более 17 миллионов рублей

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

вчера 16:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:17 Культура 0 Коммент.

В борьбе с раком поможет кожура огурцов

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: барнаульские бомжи подрались из-за мусорного бака

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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