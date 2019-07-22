Велосипедисты перекроют пешеходную дорожку Коммунального моста в Новосибирске

фото из группы «Привет, велосипед» в социальной сети «ВКонтакте»

Велосипедисты будут бороться за право безопасно кататься по городу; акция за возврат велопробегов пройдёт в Новосибирске.

Любители прокатиться с ветерком на велосипедах недовольны отменой Сибирского велопробега. Он должен был пройти уже шестой раз, но власти решили, что ездить колонной по городу – небезопасно. Новосибирцы решили бороться с таким положением вещей и провести 10 августа акцию «Велостояние». У мероприятия даже появился собственный хэштег #вернитенашмаршрут.

«Идея пришла в голову одному из наших волонтёров. Если не можем ездить – постоим. Никакой музыки и плакатов, просто собираемся и общаемся. Мы хотим показать, что велосипедистов в городе много и что многие нуждаются в таких велопробегах», – рассказал Сиб.фм руководитель проекта «Привет, велосипед» Алексей Куницин.

Власти уже обратили внимание на эту акцию и поинтересовались, с какой целью жители города соберутся на Октябрьском мосту. Алексей уверяет, что никакого политического подтекста мероприятие не несёт. Велосипедисты просто хотят и дальше кататься по городу.

«Велостояние» пройдёт 10 августа на Коммунальном мосту с 12:00 до 12:30. Новосибирцы выстроятся на пешеходной зоне в ряд вдоль моста, чтобы отстоять свою позицию.

Напомним, в конце мая стало известно, что в новосибирском Академгородке планируют восстановить дорожки для велосипедистов.