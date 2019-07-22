Видео: Норди и Шайна показывают новые игрушки в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео Анны Новиковой

Новосибирцы отмечают, что знаменитые медвежата очень изменились с момента рождения.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова показала своим подписчикам новые игрушки медвежат Норди и Шайны. Видео женщина опубликовала на своём канале на видеохостинге YouTube.

Вчера, 5 августа, Анна опубликовала два видео с медвежатами. На одном из них показаны новые шары разного размера: от больших до маленьких. Шайна и Норди в восторге от новинок и с удовольствием играют с ними. На фоне посетители зоопарка отмечают, что медвежата очень быстро и заметно выросли.

Также Анна Новикова опубликовала второе видео с играми медвежат. В конце ролика было видно, что животные устали от активной игры.

На видео попали моменты, где Шайна не отходит от матери Герды. Новосибирцы в комментариях отмечают, как сильно они похожи.

«Шайночка копия Гердочки. Сердце за них не тревожится, когда они не прыгают, не носятся, не бесятся», – поделилась сибирячка.

Напомним, 1 августа 2019 года Норди и Шайна подрались из-за игрушки в Новосибирском зоопарке.