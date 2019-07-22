Военнослужащие из Узбекистана накормили пловом своих соперников

фото пресс-службы Центрального военного округа

В рамках международного конкурса «Рембат» военнослужащие приготовили плов; участники соревнований по достоинству оценили кулинарный шедевр.

В Омском автобронетанковом инженерном институте проходит конкурс «Рембат», в котором соревнуются команды из России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Соревнования отнимают много сил, и солдатам нужно есть.

После проведения второго дня соревнований команда узбекских военнослужащих приготовила много плова. На изготовление блюда ушло четыре килограмма баранины, восемь килограммов говядины и 20 килограммов риса. Чтобы придать блюду особенный аромат, туда добавили тмин, изюм, специи и морковь.

«Рембат» состоит из четырёх этапов: индивидуальной гонки, огневой подготовки, военно-технической и смешанной эстафет. Конкурс проходит с 4 по 10 августа.

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