Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

фото из групп «Подслушано в Ачинске» и «Нетипичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

В Красноярском крае произошёл взрыв боеприпасов в воинской части; число пострадавших выросло до 12 человек.

В понедельник примерно в 17:30 начались взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Произошло это на военном складе рядом с деревней Каменкой, расположенной недалеко от Ачинска. На месте взрыва на тот момент находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Жители Ачинска начали выкладывать в социальные сети фотографии и видео, на которых видно, как снаряды разлетаются во все стороны. Люди начали паниковать и строить догадки относительно произошедшего. На месте взрыва образовался «гриб».

«Во дворе уже было много народу, некоторые куда-то звонили, обсуждали ситуацию, а многие в спешке садились в машины и покидали город. Уже в первый час после случившегося!» – пишет подписчица «Подслушано в Ачинске».

Позже на сайте администрации города появилось сообщение: «Просьба подготовиться к эвакуации». Около 11 тысяч человек были эвакуированы из близлежащих населённых пунктов. Перевозили людей в город Боготол. Также свою готовность принять людей выразил Красноярск.

Транспортные средства пустили в объезд Ачинска, чтобы те не проезжали через место происшествия. В результате задержались поезда по направлениям Москва — Абакан, Абакан — Новосибирск, Абакан — Москва.

Воздушное пространство над Ачинским районом закрыли для полётов.

Изменить привычный маршрут пришлось и владельцам автомобилей.

О последствиях взрыва губернатору Красноярского края Александру Уссу сообщили военные: «Ущерб значительный. Стёкла все повылетали. Стены сильно посекло снарядами».

Число пострадавших составило 12 человек, о чём сообщает ТАСС. Шестеро из них были госпитализированы.

В настоящее время военные следователи начали проверку по факту происшествия в Красноярском крае.

Напомним, ранее радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском.