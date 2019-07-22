Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

фото с официального сайта Ачинского НПЗ

ЧП не повлияло на работу Ачинского НПЗ; завод работает в штатном режиме.

Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» продолжает свою работу. Взрыв боеприпасов на военных складах никак не повлиял на работу предприятия.

«Мы работаем в штатном режиме. Продолжаем производить отгрузку продукции», – сказали Сиб.фм в пресс-службе организации.

АО «Ачинский НПЗ ВНК» – единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Мощность завода составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год. Если бы работа на предприятии остановилась в результате ЧП на военных складах, это бы сильно сказалось на поставке бензина во многих регионах Сибири.

Напомним, ранее масштаб разрушений начали оценивать после взрыва под Ачинском.