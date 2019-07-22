Взрывы под Ачинском: число пострадавших увеличилось до 11 человек

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Взрывы под Ачинском: число пострадавших увеличилось до 11 человекРубрика: общество, проиcшествия
06.08.2019 08:32
скриншот со страницы "Подслушано в Ачинске" в социальной сети "ВКонтакте"
На территории Ачинского района Красноярского края действует режим ЧС; эвакуировано несколько населённых пунктов.
По данным минздрава Красноярского края за медицинской помощью обратились 11 человек. Четверо из них – госпитализированы.
Известно, что из пострадавших один – пожарный, который пострадал из-за взрывной волны, ещё один – гражданский работник складов с боеприпасами, где случился пожар. Первоначально госпитализировано было восемь человек. Большинство из них – военнослужащие.
Из Ачинска и окрестностей эвакуировали более 11 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Напомним, вечером 5 августа под Ачинском прогремели взрывы на складе боеприпасов.
Татьяна Картавых
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