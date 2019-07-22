За какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт

фото PIXABAY.COM

Специалисты рассказали, за какие ошибки человек не сможет попасть на борт самолёта; чаще всего путешественники путают маршруты и даты.

Сервис Туту.ру составил список ошибок, из-за которых авиапассажиры не смогут улететь отдыхать. Виной сорванного отпуска чаще всего становится обычная невнимательность людей.

Самая распространённая ошибка — путаница в маршрутах. Например, когда человеку нужно улететь из Сочи в Москву, а он покупает билеты из Москвы в Сочи. Вторая по популярности проблема — ошибки в дате. По словам экспертов, пассажиры путают не только июнь и июль, но и май с октябрём.

Еще в список попали опечатки в имени и фамилии и номере паспорта. И самое обидное — ошибка в контактных данных. Ведь если время вылета самолёта изменится, авиакомпания не сможет дозвониться до вас, чтобы сообщить об этом.

Также эксперты предупреждают о такой проблеме, как маленькая стыковка. Специалисты по бронированию билетов рекомендуют закладывать между рейсами около 6 часов, чтобы точно не опоздать на второй самолёт.

Напомним, 14 июля эксперты рассказали, за какие ошибки в билетах могут не пустить в поезд.