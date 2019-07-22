Житель Бердска забил собутыльника булыжником

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В суд передано дело об убийстве в одном из гаражных кооперативов Бердска; мужчина забил собутыльника поднятым с земли камнем.

Следственный отдел по городу Бердску завершил расследование кровавого уголовного дела.

В мае 2019 года двое мужчин выпивали на пустыре в районе гаражного кооператива на улице Спортивной в Бердске. Во время возлияний между ними произошла ссора. 38-летний бердчанин поднял с земли булыжник и ударил собутыльника по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемый вызвал полицию и был задержан. Дело с обвинительным заключением прокурора Бердска передано в суд.

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