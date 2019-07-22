Житель Бердска забил собутыльника булыжником

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Житель Бердска забил собутыльника булыжникомРубрика: проиcшествия
06.08.2019 15:36
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В суд передано дело об убийстве в одном из гаражных кооперативов Бердска; мужчина забил собутыльника поднятым с земли камнем.
Следственный отдел по городу Бердску завершил расследование кровавого уголовного дела.
В мае 2019 года двое мужчин выпивали на пустыре в районе гаражного кооператива на улице Спортивной в Бердске. Во время возлияний между ними произошла ссора. 38-летний бердчанин поднял с земли булыжник и ударил собутыльника по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Обвиняемый вызвал полицию и был задержан. Дело с обвинительным заключением прокурора Бердска передано в суд.
Напомним, 5 августа стало известно, что житель Черепанова случайно убил приятеля на Алтае.
Татьяна Картавых
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