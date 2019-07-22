Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядов

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Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядовРубрика: общество, проиcшествия
06.08.2019 13:51
фото с сайта администрации города Ачинска
В Ачинске открыли пункты приёма граждан; власти аккумулируют данные об ущербе, нанесённом здоровью и имуществу населения.
В течение двух дней мобильные пункты будут работать в ачинском военном комиссариате и в деревне Каменке. Власти собирают данные об ущербе, которые принесли населению пожар и взрывы на военном складе.
Приём населения будут вести военные и гражданские прокуроры, представители администрации города, края и министерства обороны.
«Пункты открыты для обращения граждан по вопросам ущерба их имуществу и здоровью», – ссылается сайт администрации города Ачинска на слова заместителя военного прокурора ЦВО Дмитрия Шуваркина.
Кроме того, власти распространили обращение к жителям с просьбой отменить поездки в районы, близкие со складом боеприпасов, где произошло ЧП. И сообщили, куда следует обращаться в случае обнаружения неразорвавшихся и взрывоопасных предметов. Если населению встретится опасный предмет, следует позвонить на телефоны горячей линии Ачинского района: 8 (39151) 6-13-49; 8 (39151) 6-13-99.
Напомним, замминистра обороны России сообщил о сохранении опасности детонирования боеприпасов на складах под Ачинском.
Татьяна Картавых
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