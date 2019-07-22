Автомобилист сбил пешехода насмерть под Новосибирском

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В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП; погиб 26-летний мужчина.

В ночь с 6 на 7 августа между Новосибирском и посёлком Красный Яр автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

6 августа примерно в 22:35 23-летний водитель за рулём «Хонды» двигался по дороге Новосибирск – Красный Яр. Он допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении. Пешеход скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске.