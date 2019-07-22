Автомобилист сбил пешехода насмерть под Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Автомобилист сбил пешехода насмерть под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
07.08.2019 11:05
фото PIXABAY.COM
В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП; погиб 26-летний мужчина.
В ночь с 6 на 7 августа между Новосибирском и посёлком Красный Яр автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
6 августа примерно в 22:35 23-летний водитель за рулём «Хонды» двигался по дороге Новосибирск – Красный Яр. Он допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении. Пешеход скончался на месте.
В настоящее время сотрудники полиции пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное