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Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

07.08.2019 19:42

Скриншот с сайта Google Maps

ГИБДД ищет мотоциклиста за сбитого на «зебре» пешехода; женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии.

Неизвестный мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе в Ленинском районе. ДТП произошло 7 августа около 09:10 возле дома на улице Котовского, 10 к4.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску мотоциклист был в жёлтой футболке, сером  шлеме и на спортивном мотоцикле. Подозреваемый скрылся сразу после ДТП.

Реанимационная карета скорой помощи доставила женщину в больницу с подозрением на тяжёлые травмы.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21. Анонимность гарантируется. 

Напомним, в ночь на 7 августа автомобилист насмерть сбил пешехода под Новосибирском.

 

Никита Манько

Теги: мотоциклы ДТП женщины розыск

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сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна еда

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

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ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Из некоторых парков Новосибирска скоро исчезнут шашлычные

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Видео: пожар на территории Оперного театра в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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