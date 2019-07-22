Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

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ГИБДД ищет мотоциклиста за сбитого на «зебре» пешехода; женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии.

Неизвестный мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе в Ленинском районе. ДТП произошло 7 августа около 09:10 возле дома на улице Котовского, 10 к4.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску мотоциклист был в жёлтой футболке, сером шлеме и на спортивном мотоцикле. Подозреваемый скрылся сразу после ДТП.

Реанимационная карета скорой помощи доставила женщину в больницу с подозрением на тяжёлые травмы.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21. Анонимность гарантируется.

Напомним, в ночь на 7 августа автомобилист насмерть сбил пешехода под Новосибирском.