Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
По темпам жилищного строительства Новосибирская область поднялась на три пункта за год
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 19:42
Скриншот с сайта Google Maps
ГИБДД ищет мотоциклиста за сбитого на «зебре» пешехода; женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии.
Неизвестный мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе в Ленинском районе. ДТП произошло 7 августа около 09:10 возле дома на улице Котовского, 10 к4.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску мотоциклист был в жёлтой футболке, сером шлеме и на спортивном мотоцикле. Подозреваемый скрылся сразу после ДТП.
Реанимационная карета скорой помощи доставила женщину в больницу с подозрением на тяжёлые травмы.
Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21. Анонимность гарантируется.
Напомним, в ночь на 7 августа автомобилист насмерть сбил пешехода под Новосибирском.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
По темпам жилищного строительства Новосибирская область поднялась на три пункта за год
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
У дел - женщины
Успешные сибирячки - о том, что значит быть руководителем...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Новости по теме
Популярное