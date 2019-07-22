День знаний в Новосибирске пройдёт не 1 сентября

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День знаний в Новосибирске пройдёт не 1 сентябряРубрика: общество
07.08.2019 18:03
фото с сайта pixabay.com
В новосибирских школах перенесли начало учебного года; школьные линейки пройдут позже обычного.
В Новосибирске День знаний решили перенести на понедельник, 2 сентября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе мэрии города. Такое решение было принято властями в конце июля. Это связано с тем, что 1 сентября в этом году выпадает на выходной день – воскресенье.
«По информации департамента образования мэрии Новосибирска, начало учебного года и торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, определены постановлением от 24 июля и состоятся 2 сентября», – рассказали в мэрии.
Таким образом, лето для школьников продлится на один день.
Напомним, в конце июля открытие школы с собственным телевидением анонсировал новосибирский депутат.
Никита Минин
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