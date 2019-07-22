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День знаний в Новосибирске пройдёт не 1 сентября

Рубрика: общество

07.08.2019 18:03

фото с сайта pixabay.com

В новосибирских школах перенесли начало учебного года; школьные линейки пройдут позже обычного.

В Новосибирске День знаний решили перенести на понедельник, 2 сентября. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе мэрии города. Такое решение было принято властями в конце июля. Это связано с тем, что 1 сентября в этом году выпадает на выходной день – воскресенье. 

«По информации департамента образования мэрии Новосибирска, начало учебного года и торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, определены постановлением от 24 июля и состоятся 2 сентября», – рассказали в мэрии.

Таким образом, лето для школьников продлится на один день.

Напомним, в конце июля открытие школы с собственным телевидением анонсировал новосибирский депутат.

 

Никита Минин

Теги: школа Новосибирская область Мэрия Новосибирска

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сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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