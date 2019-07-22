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ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

Рубрика: общество

07.08.2019 13:34

фото Анны Терешковой из Facebook

Дом культуры в Академгородке отремонтируют впервые за 57 лет; поменяют кресла, освещение и напольное покрытие.

В новосибирском Академгородке решили отремонтировать дом культуры «Академия», который не обновлялся с 1962 года. Об этом Сиб.фм рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В 2013 году проводился конкурс на ремонт здания. Но провести реконструкцию не удалось, так как земля, прилегающая к ДК, не входила в муниципальную собственность. Когда ремонт стал возможен, на это уже никто не мог выделить финансирование. 

«Мы решили больше не ждать и сделать всё, что в наших силах. Мы заменим стулья за 2,5 миллиона рублей, освещение в здании за 699 тысяч рублей и частично поменяем напольное покрытие за 280 тысяч рублей», – рассказала Анна Терешкова. 

Закончить ремонт планируют к концу августа. 

Напомним, в конце июля депутаты ускорили ремонт дорог в Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Академгородок

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В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске

сегодня 08:14 Наука 0 Коммент.

Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые любимые лакомства россиян

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Расплескалась зелень по морю Обскому

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» одержал третью победу

вчера 22:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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