ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

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ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвекаРубрика: общество
07.08.2019 13:34
фото Анны Терешковой из Facebook
Дом культуры в Академгородке отремонтируют впервые за 57 лет; поменяют кресла, освещение и напольное покрытие.
В новосибирском Академгородке решили отремонтировать дом культуры «Академия», который не обновлялся с 1962 года. Об этом Сиб.фм рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
В 2013 году проводился конкурс на ремонт здания. Но провести реконструкцию не удалось, так как земля, прилегающая к ДК, не входила в муниципальную собственность. Когда ремонт стал возможен, на это уже никто не мог выделить финансирование.
«Мы решили больше не ждать и сделать всё, что в наших силах. Мы заменим стулья за 2,5 миллиона рублей, освещение в здании за 699 тысяч рублей и частично поменяем напольное покрытие за 280 тысяч рублей», – рассказала Анна Терешкова.
Закончить ремонт планируют к концу августа.
Напомним, в конце июля депутаты ускорили ремонт дорог в Новосибирской области.
Никита Минин
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