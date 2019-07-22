ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

фото Анны Терешковой из Facebook

Дом культуры в Академгородке отремонтируют впервые за 57 лет; поменяют кресла, освещение и напольное покрытие.

В новосибирском Академгородке решили отремонтировать дом культуры «Академия», который не обновлялся с 1962 года. Об этом Сиб.фм рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В 2013 году проводился конкурс на ремонт здания. Но провести реконструкцию не удалось, так как земля, прилегающая к ДК, не входила в муниципальную собственность. Когда ремонт стал возможен, на это уже никто не мог выделить финансирование.

«Мы решили больше не ждать и сделать всё, что в наших силах. Мы заменим стулья за 2,5 миллиона рублей, освещение в здании за 699 тысяч рублей и частично поменяем напольное покрытие за 280 тысяч рублей», – рассказала Анна Терешкова.

Закончить ремонт планируют к концу августа.

Напомним, в конце июля депутаты ускорили ремонт дорог в Новосибирской области.