Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

фото из группы НОВАТа в социальной сети "ВКонтакте"

Составлен рейтинг из 20 самых богатых театров в подчинении федерального Минкульта; Новосибирский театр оперы и балета оказался на третьей строчке.

Рейтинг из 20 российских театров, на финансирование которых уходит больше всего средств из госбюджета, составило издание Forbes. Новосибирский театр оперы и балета расположился на третьей строчке списка. Общий доход театра за прошлый год составил 1,9 миллиарда рублей. Доля бюджетного финансирования — 80,3 % от этой суммы. Также 1 миллион рублей направили на развитие очага культуры благотворители и спонсоры.

На первом месте оказался московский Большой театр России, его доход равняется 8,6 миллиардам рублей. Мариинский театр, который находится в Санкт-Петербурге, занял почётное второе место с общим доходом в 6,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с пожаром на территории оперного театра в Новосибирске.