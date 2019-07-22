Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

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Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров РоссииРубрика: культура
08.08.2019 09:25
фото из группы НОВАТа в социальной сети "ВКонтакте"
Составлен рейтинг из 20 самых богатых театров в подчинении федерального Минкульта; Новосибирский театр оперы и балета оказался на третьей строчке.
Рейтинг из 20 российских театров, на финансирование которых уходит больше всего средств из госбюджета, составило издание Forbes. Новосибирский театр оперы и балета расположился на третьей строчке списка. Общий доход театра за прошлый год составил 1,9 миллиарда рублей. Доля бюджетного финансирования — 80,3 % от этой суммы. Также 1 миллион рублей направили на развитие очага культуры благотворители и спонсоры.
На первом месте оказался московский Большой театр России, его доход равняется 8,6 миллиардам рублей. Мариинский театр, который находится в Санкт-Петербурге, занял почётное второе место с общим доходом в 6,9 миллиарда рублей.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с пожаром на территории оперного театра в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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