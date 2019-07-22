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Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцыРубрика: общество, культура
07.08.2019 10:45
кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» с сайта «Кинопоиск»
Жители Новосибирска сфотографируются с копиями голливудских звёзд; селфи на память можно будет сделать в кинотеатре.
В честь премьеры фильма «Однажды в… Голливуде» фотозона с картонными копиями актёров в полный рост появится в кинотеатре «Победа». Любой желающий сможет сделать селфи с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. Информация об этом появилась в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».
Звёзды будут ждать зрителей перед премьерой столь ожидаемого девятого фильма Квентина Тарантино в ночь с 7 на 8 августа – за час до полуночи, перед сеансом, который стартует в 00:05. На месте будет работать профессиональный фотограф.
Поклонники творчества актёров выразили надежду, что тематическая зона простоит хотя бы несколько дней, чтобы все успели прикоснуться к «звёздам».
Напомним, в июле вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан».
Никита Минин
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Лента новостей
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
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