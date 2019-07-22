Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы

кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» с сайта «Кинопоиск»

Жители Новосибирска сфотографируются с копиями голливудских звёзд; селфи на память можно будет сделать в кинотеатре.

В честь премьеры фильма «Однажды в… Голливуде» фотозона с картонными копиями актёров в полный рост появится в кинотеатре «Победа». Любой желающий сможет сделать селфи с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. Информация об этом появилась в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Звёзды будут ждать зрителей перед премьерой столь ожидаемого девятого фильма Квентина Тарантино в ночь с 7 на 8 августа – за час до полуночи, перед сеансом, который стартует в 00:05. На месте будет работать профессиональный фотограф.

Поклонники творчества актёров выразили надежду, что тематическая зона простоит хотя бы несколько дней, чтобы все успели прикоснуться к «звёздам».

Напомним, в июле вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан».