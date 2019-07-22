Генеральная прокуратура: леса в Сибири поджигали намеренно

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Генеральная прокуратура: леса в Сибири поджигали намеренноРубрика: общество
07.08.2019 09:05
Фото с сайта pixabay.com
В Иркутской области выявлены случаи намеренных поджогов леса; к таким выводам пришли следователи Генеральной прокуратуры России.
Сибирские леса поджигали намеренно.Такие факты выявили следователи Генеральной прокуратуры.
По сообщению «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного, в Иркутской области пожарами прикрывали незаконные рубки.
«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», – заявил Александр Куренной.
При этом прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов отметил, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. Такие факты были зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае. В связи с этим у федеральных ведомств не было возможности адекватно реагировать на возникшую ситуацию.
Ещё одну проблему обозначил Роман Федосов, выступая в Государственной думе, – волокита. Из-за неё власти Приангарья не смогли оперативно увеличить группировку по тушению пожаров.
Напомним, 6 августа петицию за спасение диких животных подписало более 100 тысяч человек.
Анатолий Якимов
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