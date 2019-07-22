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Колясочница из Искитима представит Новосибирскую область в финале конкурса красоты

Рубрика: общество

07.08.2019 17:11

Фото из личного архива Ольги Халявиной

На конкурс среди девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, «Невская краса – 2019» поедет жительница Искитима Ольга Халявина; отборочный тур она прошла весной.

Новосибирскую область в финале необычного конкурса красоты «Невская краса – 2019» представит Ольга Халявина. А необычен конкурс тем, что за право обладать короной борются девушки на инвалидных колясках.

«Однажды в начале года, пролистывая ленту в социальной сети "ВКонтакте", я увидела объявление об участии в конкурс красоты для девушек с особенными потребностями. Раз пролистала, второй, а на третий поняла, это знак. Заполнила анкету, прикрепила фотографию и забыла», – рассказала Ольга корреспонденту Сиб.фм.

А через несколько дней девушке пришёл ответ, что она прошла в следующий заочный этап конкурса. 15 апреля из Санкт-Петербурга пришло письмо, в котором сообщалось, что Ольга вошла в число 30 финалистов конкурса красоты среди девушек, передвигающихся на инвалидных колясках «Невская краса – 2019».

Сейчас Ольга изучает историю костюма. Ведь на одном из этапов конкурса она должна будет рассказать о национальной одежде жителей Новосибирской области. Она уже сделала открытие, что переселенки из казачьих семей носили красные юбки и яркие блузы. Также она репетирует танец на инвалидной коляске. Это будет ещё одним этапом.

«Я по жизни достаточно активный человек, несмотря на то, что передвигаюсь на коляске. Не так давно вместе с родственниками посетила горы Кызыл-Чина в Горном Алтае», – рассказала девушка.

А на вопрос, не боится ли она попасть в ситуацию, когда не пускали на борт самолёта пассажиров в инвалидном кресле, Ольга ответила, что сейчас во всех аэропортах существует безбарьерная среда.

В сентябре Ольге предстоит перелёт из Новосибирска в Санкт-Петербург и обратно. Уже известно, что на форуме она будет представлять бизнес-план, участвовать в дефиле, а также рассказывать о доступности среды для маломобильных граждан.

Напомним, в апреле рэпер Morgenshtern исполнил мечту новосибирского школьника в инвалидном кресле.

 

Анатолий Якимов

Теги: красота конкурсы победители Санкт-Петербург Искитим

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