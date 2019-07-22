Из некоторых парков Новосибирска скоро исчезнут шашлычные

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Очень скоро во всех новосибирских парках воздух станет ещё чище; из зелёных зон исчезнут шашлычные.

Во всех парках Новосибирска скоро нельзя будет отведать свежеприготовленного шашлыка. Мэрия решила навести порядок в сфере общественного питания в зонах отдыха. Уже сейчас свободны от шашлыков Михайловская набережная и Центральный парк. Кафе, где готовят мясо на открытом огне, будут исчезать из парков и скверов, расположенных в городской черте.

На данный момент только в Берёзовой роще, по данным 2GIS, расположено семь шашлычных, в Первомайском сквере одна, две в Саду Кирова.

Как рассказали в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики города Новосибирска корреспонденту Сиб.фм, в зелёных зонах, расположенных рядом с жилыми домами будет запрещено готовить шашлыки на открытом огне.

«К таким зонам относятся Центральный парк, Первомайский сквер, Сад Кирова, Берёзовая роща. По мере истечения сроков договоров у владельцев шашлычных на право аренды земли им будет предложены альтернативные места для ведения их бизнеса», – уточнили детали в департаменте.

Однако беспокоиться о том, что в Новосибирске нельзя будет отведать сочного шашлыка, не стоит. По-прежнему мясо на открытом огне можно будет готовить в Заельцовском парке, Сосновом бору, парке «У Обского моря».

Напомним, 27 июля в Заельцовском парке состоялся «Пикник Фест – 2019», организатором которого выступил Сиб.фм.