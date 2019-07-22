Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

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Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском РосреестреРубрика: общество
07.08.2019 11:13
Фото с сайта pixabay.com
Специалисты Управления Росреестра по Новосибирской области рассказали, как можно восстановить правоустанавливающие документы на недвижимость; проще всего обратиться в один из МФЦ.
В Новосибирском Росреестре рассказали, как восстановить утраченные правоустанавливающие документы на недвижимость.
Право собственности возникает на основании договоров купли-продажи, дарения, долевого участия, свидетельства о праве на наследство. Иногда граждане теряют эти документы и не знают, куда обратиться, чтобы их восстановить.
«В случае потери документов собственник вправе обратиться с заявлением о восстановлении правоустанавливающих документов в любой центр или офис МФЦ. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и квитанцию об оплате услуги по восстановлению документов», — уточнили в Росреестре.
При этом копии восстановленных документов выдаются только правообладателям или их представителям, а также лицам на основании доверенности, заверенной у нотариуса.
В Росреестре отметили, что если право собственности возникло до 31 января 1998 года, то в этом случае для восстановления документов на право собственности нужно обращаться в те органы, которые этот документ выдавали. Это может быть нотариус, заверивший сделку; орган государственной власти или местного самоуправления; суд, где вынесено судебное решение о праве собственности.
В Росреестре советуют в случае утери документов не волноваться. Нужно здраво оценить возникшую ситуацию.
Напомним, в середине июля стало известно, как защитится от радона.
Анатолий Якимов
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