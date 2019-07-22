Видео Сиб.фм: колесо не крутится в Новосибирске

Скриншот видео Сиб.фм

Самое высокое колесо обозрения за Уралом не запустили сегодня в Новосибирске; журналист Сиб.фм прождал час от назначенного времени.

Журналист Сиб.фм на месте ждал тестового запуска колеса обозрения, которое анонсируют как самое высокое за Уралом.

Напомним, 19 мая гигантское колесо обозрения в Новосибирске получило последнюю кабинку.