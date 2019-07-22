Видео Сиб.фм: колесо не крутится в Новосибирске

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Видео Сиб.фм: колесо не крутится в НовосибирскеРубрика: общество, культура
07.08.2019 13:44
Скриншот видео Сиб.фм
Самое высокое колесо обозрения за Уралом не запустили сегодня в Новосибирске; журналист Сиб.фм прождал час от назначенного времени.
Журналист Сиб.фм на месте ждал тестового запуска колеса обозрения, которое анонсируют как самое высокое за Уралом.
Напомним, 19 мая гигантское колесо обозрения в Новосибирске получило последнюю кабинку.
Полина Кузнецова
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Лента новостей
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
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Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
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