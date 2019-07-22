Мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в Кемерове

3 балла
+28
65.2 73.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Линёве подписано Андреем Травниковым

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна еда

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: колесо не крутится в Новосибирске

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Из некоторых парков Новосибирска скоро исчезнут шашлычные

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске

сегодня 08:14 Наука 0 Коммент.

Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые любимые лакомства россиян

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Расплескалась зелень по морю Обскому

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» одержал третью победу

вчера 22:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в Кемерове

Рубрика: проиcшествия

07.08.2019 15:04

Фото с сайта Управления ЗАГСа по Кемеровской обалсти

На проспекте Ленина в Кемерове из окна выпала молодая девушка; от полученных травм она погибла на месте.

В Ленинском районе Кемерова из окна четвёртого этажа выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

«В полицию поступил звонок о том, что на тротуаре в городе Кемерово лежит полураздетая девушка без признаков жизни. Прибывшие на место ЧП полицейские определили, что характер травм имеет признаки падения с высоты», – уточнили детали в ведомстве.

Для выяснения причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 30 июля неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове.

Анатолий Якимов

Теги: несчастный случай ЧП Кемерово

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Линёве подписано Андреем Травниковым

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна еда

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: колесо не крутится в Новосибирске

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Из некоторых парков Новосибирска скоро исчезнут шашлычные

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске

сегодня 08:14 Наука 0 Коммент.

Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые любимые лакомства россиян

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Расплескалась зелень по морю Обскому

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» одержал третью победу

вчера 22:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.03.2019

Пепел «Зимней вишни»

С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...

Читать далее
Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
24.07.2017

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Почему сгорела база отдых...

Читать далее

Новости по теме

Семья старообрядцев проплыла 120 километров на лодке, чтобы спасти раненого сына 01.08.2019 Пропавшего в Караканском бору рыбака нашли мёртвым 31.07.2019 Пострадавших от пожаров «лесных беженцев» готовы принять в зоопарке Барнаула 31.07.2019

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов