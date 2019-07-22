Мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в Кемерове

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Мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в КемеровеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 15:04
Фото с сайта Управления ЗАГСа по Кемеровской обалсти
На проспекте Ленина в Кемерове из окна выпала молодая девушка; от полученных травм она погибла на месте.
В Ленинском районе Кемерова из окна четвёртого этажа выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте.
Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
«В полицию поступил звонок о том, что на тротуаре в городе Кемерово лежит полураздетая девушка без признаков жизни. Прибывшие на место ЧП полицейские определили, что характер травм имеет признаки падения с высоты», – уточнили детали в ведомстве.
Для выяснения причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 30 июля неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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