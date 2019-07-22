Митинг детей с заклеенными ртами вызвал проверку полиции в Новосибирской области

Фото предоставлены организаторами митинга

Власти пожаловались на митинг школьников и родителей против увольнения директора; акция была заранее согласована с администрацией.

Чиновник районной администрации в Новосибирской области пожаловался в МВД на митинг родителей и детей с призывом вернуть уволенного директора школы. Сегодня, 7 августа представитель родительского комитета рассказала Сиб.фм о беседе в отделе МВД.

Более 30 родителей и детей заклеили рты на согласованном митинге в посёлке Чаны в минувшее воскресенье. Поводом послужила история с увольнением директора Моховской средней школы Галины Чужаевой, которое уже целый месяц вызывает протесты не только в посёлке, но и заставляет людей выходить на одиночные пикеты в поддержку педагога по всей России. По словам родителей, Галина Васильевна половину жизни посвятила развитию школы, а новая кандидатура директора «по блату» и без педагогического опыта приведёт к развалу единственной школы.

По словам участников, после митинга представителя родительского комитета Моховской средней школы Ольгу вызвали для дачи разъяснений в полицию. Поводом стало заявление замначальника районной администрации Валерия Говорунова об ответственности родителей за присутствие детей с заклеенными ртами.

«Правовую оценку этим действиям даст полиция, тогда всё будет ясно. Должен отметить, что последнее сегодняшнее высказывание уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой как раз о том, что вовлекать детей в проведение митингов нежелательно», – сообщил Сиб.фм замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов.

Участники митинга со школьниками подчеркнули, что их дети знали о митинге и добровольно согласились заклеить себе рты в качестве акции протеста против увольнения любимого директора.

Корреспондент Сиб.фм подготовил запрос в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области с просьбой дать оценку законности действий на митинге.

Напомним, 6 августа общественники рассказали, как детский сад в селе без детей построили в Новосибирской области – Сиб.фм писал об этом ещё раньше.