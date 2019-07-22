Молодая мать устроила дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских

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Молодая мать устроила дебош в новосибирском метро с нападением на полицейскихРубрика: общество
07.08.2019 16:31
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм
Женщина в нетрезвом состоянии пыталась продать смартфон на Маркса; задержанная ударила двух сотрудников.
Жительница Новосибирска попала в суд после конфликта с тремя сотрудниками полиции на станции метро «Площадь Маркса». Сегодня, 7 августа, Ленинский районный суд начал рассматривать дело об оскорблении и применении насилия к представителям власти.
Инцидент произошёл 7 апреля 2019 года около полуночи в переходе конечной станции метро. Согласно материалам дела, нетрезвая девушка ходила по торговым киоскам и предлагала купить смартфон, что привлекло внимание полицейских.
Сотрудники отдела МВД – мужчина и женщина, попросили предъявить документы и предложили пройти в отдел полиции, чтобы установить, не краденый ли смартфон. В прокуратуре сообщили, что при попытке увести 32-летнюю женщину нетрезвая особа стала оскорблять полицейских нецензурной бранью, а также ударила сотрудника МВД кулаком по лицу. В самом отделе полиции на станции «Площадь Маркса» ещё один, уже третий, сотрудник подвергся оскорблениям и получил пинок в живот.
«Обвиняемая ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, что можно рассматривать в качестве признания вины. Однако суд принял решение провести рассмотрение дела с допросом свидетелей и потерпевших. Женщина имеет неоконченное высшее образование, работает менеджером, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.
В прокуратуре добавили, что обвиняемая находится под подпиской о невыезде, следующее заседание по делу пройдёт в середине августа.
Напомним, 17 июля новосибирцы получили шесть лет за скандал с покусанным полицейским.
Никита Манько
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