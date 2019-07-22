Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

Житель Славгорода больше двух недель не выходил на связь; у мужчины с Алтая остался маленький сын.

Родственники ищут Александра Бобко из Славгорода Алтайского края уже 16-й день. Сегодня, 7 августа новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил подробности поисков в группе «ВКонтакте».

Мужчина может находится в Новосибирске. Ранее 29-летний Александр Олегович Бобко вышёл из дома и перестал выходить на связь с родными с 23 июля. Пропавший ростом в 175-180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткая стрижка, глаза карего цвета.

Молодой отец был одет в серую футболку, светлые шорты и чёрные кроссовки. У пропавшего есть маленький сын, судя по информации «ВКонтакте».

Волонтёры просят обладающих информацией о местонахождении мужчины позвонить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 7 августа мужчина в синих трусах пропал в Новосибирске.

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