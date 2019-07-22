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Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

Рубрика: общество

07.08.2019 20:11

Житель Славгорода больше двух недель не выходил на связь; у мужчины с Алтая остался маленький сын.

Родственники ищут Александра Бобко из Славгорода Алтайского края уже 16-й день. Сегодня, 7 августа новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил подробности поисков в группе «ВКонтакте».

Мужчина может находится в Новосибирске. Ранее 29-летний Александр Олегович Бобко вышёл из дома и перестал выходить на связь с родными с 23 июля. Пропавший ростом в 175-180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткая стрижка, глаза карего цвета.

Молодой отец был одет в серую футболку, светлые шорты и чёрные кроссовки. У пропавшего есть маленький сын, судя по информации «ВКонтакте».

Волонтёры просят обладающих информацией о местонахождении мужчины позвонить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 7 августа мужчина в синих трусах пропал в Новосибирске.

сем

Никита Манько

Теги: поиски пропавших семьи Лиза Алерт

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Следующим агентом 007 может стать женщина

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Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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