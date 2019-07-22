Мужчина в синих трусах пропал в Новосибирске

фото поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске

Пропал житель Новосибирска с несвязной речью и нарушением моторики рук; человек нуждается в медицинской помощи.

В Новосибирске объявлен в розыск Пунгин Дмитрий Александрович. Его местонахождение неизвестно с 5 августа. Об этом сообщила группа поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост примерно 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Отмечается, что у Дмитрия несвязная речь. Также он страдает нарушением моторики рук. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В момент исчезновения предположительно был одет в серую футболку, синие трусы и чёрные резиновые сланцы.

Всех, кто располагает сведениями о местоположении этого человека, просим позвонить по телефону 8 800 700-54-52.

Напомним, 4 августа дачник с карликовой собачкой потерялся в Новосибирске.