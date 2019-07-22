Мужчина в синих трусах пропал в Новосибирске

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Мужчина в синих трусах пропал в НовосибирскеРубрика: общество
07.08.2019 10:26
фото поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске
Пропал житель Новосибирска с несвязной речью и нарушением моторики рук; человек нуждается в медицинской помощи.
В Новосибирске объявлен в розыск Пунгин Дмитрий Александрович. Его местонахождение неизвестно с 5 августа. Об этом сообщила группа поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост примерно 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Отмечается, что у Дмитрия несвязная речь. Также он страдает нарушением моторики рук. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
В момент исчезновения предположительно был одет в серую футболку, синие трусы и чёрные резиновые сланцы.
Всех, кто располагает сведениями о местоположении этого человека, просим позвонить по телефону 8 800 700-54-52.
Напомним, 4 августа дачник с карликовой собачкой потерялся в Новосибирске.
Никита Минин
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