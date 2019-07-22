Мужчина выпал из окна в Кемерове

фото из группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»

Кемеровчане рассказали, что местный житель выпал из окна дома; фото появилось в социальных сетях.

Житель Кемерова выпал из окна многоэтажного дома по адресу улица Ленина, 135. Информацией об этом поделился подписчик группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

На выложенной фотографии видно, как группа людей столпилась рядом с телом, лежащим на асфальте. Подробности произошедшего неизвестны.

В Следственном комитете РФ по Кемеровской области Сиб.фм сообщили, что им информация об инциденте ещё не поступала.

Напомним, ранее мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в Кемерове.