Мужчина выпал из окна в Кемерове

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Мужчина выпал из окна в КемеровеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 15:31
фото из группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»
Кемеровчане рассказали, что местный житель выпал из окна дома; фото появилось в социальных сетях.
Житель Кемерова выпал из окна многоэтажного дома по адресу улица Ленина, 135. Информацией об этом поделился подписчик группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».
На выложенной фотографии видно, как группа людей столпилась рядом с телом, лежащим на асфальте. Подробности произошедшего неизвестны.
В Следственном комитете РФ по Кемеровской области Сиб.фм сообщили, что им информация об инциденте ещё не поступала.
Напомним, ранее мёртвую полураздетую девушку нашли около ЗАГСа в Кемерове.
Никита Минин
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Лента новостей
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
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