Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче

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Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матчеРубрика: общество, спорт
07.08.2019 09:46
Фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»
ХК «Сибирь» продолжает подготовку к предстоящему игровому сезону; 6 августа наши хоккеисты обыграли чемпионов Финляндии – клуб «ХПК».
На первом контрольном матче новосибирская Сибирь одержала победу над чемпионом Финляндии – «ХПК», со счётом 3:2.
В группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что шайбы в ворота противника забили Шашков и Торченюк.
Наши хоккеисты до последней минуты матча вели со счётом 2:1. Однако за 30 секунд до окончания игры финны сравняли счёт – 2:2. В пятиминутном овертайме наша команда играла в меньшинстве и, несмотря на пропущенную атаку, удержала счёт.
В серии буллитов новосибирцы проигрывали со счётом 0:2. Однако смогли собраться и сначала сравняли счёт до 2:2, а затем Романцев забил решающий гол.
При этом наша команда играла без двух легионеров и двух членов олимпийской сборной по хоккею.
Сегодня наши хоккеисты сыграют с «Йокеритом». Начало матча в 22:30 по новосибирскому времени.
Напомним, 31 июля стало известно, что игроки ХК «Сибирь» будут играть предстоящий сезон в форме с фотографиями болельщиков.
Анатолий Якимов
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