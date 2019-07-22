Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче

Фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

ХК «Сибирь» продолжает подготовку к предстоящему игровому сезону; 6 августа наши хоккеисты обыграли чемпионов Финляндии – клуб «ХПК».

На первом контрольном матче новосибирская Сибирь одержала победу над чемпионом Финляндии – «ХПК», со счётом 3:2.

В группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что шайбы в ворота противника забили Шашков и Торченюк.

Наши хоккеисты до последней минуты матча вели со счётом 2:1. Однако за 30 секунд до окончания игры финны сравняли счёт – 2:2. В пятиминутном овертайме наша команда играла в меньшинстве и, несмотря на пропущенную атаку, удержала счёт.

В серии буллитов новосибирцы проигрывали со счётом 0:2. Однако смогли собраться и сначала сравняли счёт до 2:2, а затем Романцев забил решающий гол.

При этом наша команда играла без двух легионеров и двух членов олимпийской сборной по хоккею.

Сегодня наши хоккеисты сыграют с «Йокеритом». Начало матча в 22:30 по новосибирскому времени.

Напомним, 31 июля стало известно, что игроки ХК «Сибирь» будут играть предстоящий сезон в форме с фотографиями болельщиков.