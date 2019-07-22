Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезда в столицу

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Новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезда в столицуРубрика: экономика, общество
07.08.2019 17:54
Фото со страницы Максима Чусовитина
Бывший долларовый миллионер из Новосибирска продал все свои активы и «улетел в духовку»; мужчина пошёл работать водителем маршрутки и нашёл новую мотивацию к саморазвитию.
Новосибирский предприниматель и коуч Максим Чусовитин рассказал удивительную историю успеха – о переезде в Москву с семьёй после 40 лет. Сегодня, 7 августа, предприниматель опубликовал свою историю на пути в столицу на странице «ВКонтакте».
Мужчина стал психологом, коучем и тренером по саморазвитию у женщин после кризиса среднего возраста – в 40 лет. По словам Максима Чусовитина, бизнесом он занимался с 1998 года – за 15 лет смог построить хлебопекарный бизнес с 120 сотрудниками и 35 торговыми точками в магазинах Новосибирска. Семья Чусовитиных жила в большом коттедже, построенном с нуля, и владела участком земли на берегу Обского моря в элитном сообществе с пирсом и катером. В собственности индивидуального предпринимателя числились также 13 грузовых и легковых авто, мельница, два цеха по изготовлению сладостей и печенья, а также хлеба и сдобных изделий.
«В нулевые годы, когда наш семейный хлебопекарный бизнес активно развивался, я понял, что мне как владельцу и руководителю также нужно срочно меняться и расти, всё больше рисков ложилось на меня и мою семью. С 2011 года я пошёл на всевозможные тренинги, курсы, семинары и эзотерические школы, с 2012 года полностью отказался от алкоголя. Позже, с 2013 по 2019 годы, весь свой семейный хлебопекарный бизнес и все материальные активы, которые были ранее заработаны в нашей семье, мы распродали полностью, так как я сильно увлёкся обучением, развитием и практиками. Я называю это "Улетел в духовку"», – написал Максим Чусовитин.
Предприниматель с семьёй занялись саморазвитием – с партнёрами они открыли 12 разных офисов по творчеству, духовным практикам и тренингам в Новосибирске, которые пришлось закрыть в течении пяти лет. В июне и июле 2019 года Максим Чусовитин пошёл работать водителем маршрутки № 91 от «Речного вокзала» до нижней зоны Академгородка, так как не мог сидеть на месте и отказаться от роли «добытчика», хотел общаться с людьми.
«Вот такая бывает разная судьба у одного человека, когда он поднимается в бизнесе и становится долларовым миллионером, а потом "улетает в духовку" и становится водителем маршрутного такси. Это потрясающий личный опыт, который позволяет быть разным человеку, принимать себя и все удары судьбы, для того чтобы пройти все препятствия, преодолеть все трудности и начать жить по новому», – уверен Максим Чусовитин.
Предприниматель добавил, что принял решение начать всё с нуля в 46 лет вместе с любимой женщиной. Они женаты уже более 27 лет, за это время воспитали и вырастили своих детей и могут жить полноценно друг для друга. Мужчина пообещал рассказать Сиб.фм о планах на покорение Москвы.
Напомним, сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить, занялся бодибилдингом и стал «Гордостью России» в конце августа.
Никита Манько
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