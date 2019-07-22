Омич до смерти запутался в сетях

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В Омской области пенсионер запутался в сетях и погиб; утонувший проверял собственные сети.

В Азовском районе Омской области погиб пенсионер. 73-летний мужчина отправился проверять собственные сети, которые были установлены в котловане недалеко от села Сосновка. По какой-то причине пенсионер запутался в сетях и утонул. Нашли его односельчане из деревни Новинка.

Напомним, 21 июля в Новосибирске мужчина утонул на запрещённом котловане.