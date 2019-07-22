Омич снял на видео выброс вредных веществ в Иртыш

фото и видео из группы «Жесть Омска» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Омска стал свидетелем загрязнения реки; вещество тёмного цвета распространилось по воде.

Омич опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлён процесс загрязнения реки Иртыш. Предприятие, выбрасывающее отходы в воду, по словам автора ролика, находится у Речного порта. Информацией поделился паблик «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дышать нечем. Это по всему берегу. И всё выходит в Иртыш. На языке чувствуется вкус солярки», – комментирует видео житель Омска.

Подписчики сообщества уже успели обвинить в бездействии местную власть.

Напомним, в середине июля в рейтинге загрязнения сибирский город встал на первое место.