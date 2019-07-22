По темпам жилищного строительства Новосибирская область поднялась на три пункта за год

Фото правительства Новосибирской области

Показатели жилищного строительства в районах Новосибирской области выросли; за 6 месяцев этого года построено около 655 тысяч квадратных метров жилья.

В 2018 году Новосибирская область по темпам жилищного строительства поднялась на три пункта среди субъектов Российской Федерации. В региональном правительстве отмечают, что действующие программы жилищного строительства показали особый эффект в тех районах, где ведётся малоэтажная застройка.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, в первом полугодии 2019 года построено около 655 тысяч квадратных метров жилья. Это около 8900 квартир. При этом 298 тысяч метров или 45,4 % – малоэтажное жильё. 357 тысяч или 55,6 % – жильё в многоквартирных домах.

«По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие, установленный контрольными показателями губернатора, исполнен на 109,2 %, в целом у нас достаточно высокие показатели на общероссийском фоне», – отметил Иван Шмидт.

Он подчеркнул, что среди всех российских регионов Новосибирская область занимает девятое место по объёмам жилищного строительства, а в Сибирском федеральном округе – первое. На территории региона введено в эксплуатацию 2,2 % от всего сданного объема жилья.

По словам руководителя строительной отрасли региона, строительные программы, реализуемые в сельских районах области, показали особую эффективность. Это доказывает правильность выбранного правительством Новосибирской области курса в части реализации льготных программ жилищного строительства на селе.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» активизировано строительство социальных объектов. В настоящее время ведётся строительство 18 детских садов, которые будут сданы в эксплуатацию к концу года.

«Всего в текущем году в районах области будет введено порядка 55 объектов социальной инфраструктуры, в целом в работе управления капитального строительства региона более 150 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта», – прокомментировал Иван Шмидт.

При этом на контроле министерства строительства Новосибирской области находится возведение 395 многоквартирных домов.

В регионе реализуется 12 масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов. За последние 3 года около 360 миллионов рублей из бюджетов региона и областного центра направлено на оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. С 2010 года в Новосибирской области сдано более 100 долгостроев.

Напомним, 6 августа губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о строительстве завода по производству солей и редкоземельных металлов.