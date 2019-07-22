При помощи ножей решили дачники территориальный спор

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В Омской области дачники не поделили территорию; один в больнице, второй – в полиции.

В Омской области дачники не поделили земельный участок. Один передвинул забор, второй решил, что ограждение встало на его земле. Мирные переговоры ни до чего не довели, тогда 38-летний омич вонзил в своего 39-летнего соседа разделочный нож.

В результате кровавого конфликта один дачник оказался под опекой медиков, другой — в руках полицейских. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 1 августа сторож в Омской области порезал четверых дорожников.