Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

ДТП на Бердском мосту заблокировало движение; иномарка перевернулась на крышу.

Всем, кто едет в сторону Бердска и оттуда, стоит быть внимательнее. На мосту ДТП с «перевёртышем». По непонятным пока причинам иномарка перевернулась на крышу и перегородила несколько полос движения.

В ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства происшествия. В группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», где опубликовали первые фото с места аварии, о пострадавших не сообщается.

Напомним, в марте в ДТП под Бердском перевернулся внедорожник.