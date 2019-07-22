Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышу

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Пробки на Бердск обеспечены: иномарка улеглась на крышуРубрика: проиcшествия
07.08.2019 11:38
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
ДТП на Бердском мосту заблокировало движение; иномарка перевернулась на крышу.
Всем, кто едет в сторону Бердска и оттуда, стоит быть внимательнее. На мосту ДТП с «перевёртышем». По непонятным пока причинам иномарка перевернулась на крышу и перегородила несколько полос движения.
В ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства происшествия. В группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», где опубликовали первые фото с места аварии, о пострадавших не сообщается.
Напомним, в марте в ДТП под Бердском перевернулся внедорожник.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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