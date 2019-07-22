Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Авария произошла в Октябрьском районе города; погиб пассажир автомобиля.

В Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Информацией об этом с Сиб.фм поделился инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

«В 3:17 девушка 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля двигалась по улице Выборной. Она совершила наезд на препятствие, дерево, после чего машина опрокинулась. От полученных травм пассажир скончался», – рассказал Владислав Савченков.

Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 6 августа дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском.