Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 09:55
фото Владислава Савченкова
Авария произошла в Октябрьском районе города; погиб пассажир автомобиля.
В Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Информацией об этом с Сиб.фм поделился инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
«В 3:17 девушка 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля двигалась по улице Выборной. Она совершила наезд на препятствие, дерево, после чего машина опрокинулась. От полученных травм пассажир скончался», – рассказал Владислав Савченков.
Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 6 августа дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное