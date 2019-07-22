Распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Линёве подписано Андреем Травниковым

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Распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Линёве подписано Андреем ТравниковымРубрика: общество
07.08.2019 15:36
Фото правительства Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в рабочем посёлке Линёво; здесь будет построен завод по производству солей и редкоземельных металлов.
В рабочем посёлке Линёво будет построено новое предприятие. Распоряжение о строительстве завода по производству солей и редкоземельных металлов подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В правительстве области отметили, что завод будет построен на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво». В подписанном губернатором документе говорится о том, что администрации рабочего посёлка Линёво рекомендуется предоставить земельный участок площадью около 15,8 тысячи квадратных метра для размещения предприятия ООО «ПК «Лантан». Срок реализации проекта – семь лет.
Завод по производству солей и редкоземельных металлов будет введён в эксплуатацию в 2021 году. Объём инвестиций – более 150 миллионов рублей. На предприятии будет создано 32 рабочих места.
Рабочий посёлок Линёво 16 марта 2018 года получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Распоряжение правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. ТОСЭР – это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, ускоренного развития экономики и улучшения качества жизни населения.
Развитие ТОСЭР «Линёво» находится на контроле правительства Новосибирской области.
Напомним, 6 августа Андрей Травников проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра.
Анатолий Якимов
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