Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска

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Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из НовосибирскаРубрика: проиcшествия
07.08.2019 11:54
фото группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»
Кот вышел погулять на улицу и не вернулся домой; на следующий день хозяйка нашла труп Моти в мусорном баке.
Несовершеннолетнюю девушку подозревают в жестоком убийстве рыжего кота Моти. С животного сняли скальп и отрезали лапы. О новых подробностях преступления рассказала Сиб.фм хозяйка питомца Арина.
Мартин (полное имя животного) был очень самостоятельным котом. Когда его выпускали погулять на улицу, он всегда возвращался домой. Все соседи знали Мотю и открывали ему дверь подъезда, когда он просился внутрь.
5 августа Мотя как обычно отправился исследовать территорию. Только на этот раз он не вернулся к хозяйке. Взволнованная Арина отправилась на поиски, которые ни к чему не привели.
На помощь хозяйке пришла соседка. Она посоветовала посмотреть камеры видеонаблюдения. Потратив несколько часов на просмотр записей с камер, Арина заметила кое-что подозрительное: эта самая соседка, которая решила помочь девушке, со своей подружкой в 17:53 вечера вынесла из подъезда тяжелый чёрный пакет.
Хозяйка кота решила проверить свою догадку и достала злополучный пакет из мусорного бака. Там она обнаружила тело своего любимца. С головы Моти сняли скальп. В том же пакете лежали его отрубленные лапки.
Приехавшая полиция нагрянула в квартиру подозреваемой. Правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя девушка с бритой налысо головой в отсутствие родителей проживает вместе со своей подругой. В одной из комнат полицейские обнаружили стопку коробок с останками животных. Там были скелеты птиц, крыс и белок. При этом в квартире стоял ужасный запах.
Подозреваемая на допросе призналась, что страдает раздвоением личности. Соседи говорят, что она даже лечилась в психиатрической больнице. С помощью камер видеонаблюдения полиции удалось узнать, что зарабатывала живодёрка тем, что продавала черепа животных.
В настоящее время школьница вернулась домой. Она продолжает ходить по подъеду как ни в чём не бывало и улыбаться соседям, которые теперь боятся отпускать гулять на улицу не то что домашних животных, но и своих детей.
Арина написала заявление в полицию с требованием завести уголовное дело. Она не намерена оставлять всё как есть и будет всеми силами добиваться правосудия.
Напомним, 6 августа расчленённый труп объявленного в розыск кота нашли в мусорке Академгородка в Новосибирске.
Никита Минин
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