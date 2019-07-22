Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру

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Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуруРубрика: бизнес
09.08.2019 09:00
Фото предоставлено Сибирским институтом управления
В разгар лета Президентская Академия продолжает прием заявлений в магистратуру по 6 современным образовательным программам.
Магистратура — как вторая ступень двухуровневой системы высшего образования — направлена на получение углубленных профессиональных знаний и навыков. Магистров готовят к научно-исследовательской деятельности и самостоятельной аналитической работе, исходя из кадровых потребностей экономики и социальной сферы. Кроме того, для отдельных категорий должностей, например, группы должностей государственной гражданской службы, установлены квалификационные требования, согласно которым продвижение по служебной лестнице возможно только при наличии диплома специалиста или магистра.
Так как наш институт, в первую очередь, известен своими уникальными программами подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, менеджеров высшего уровня для российских предприятий и организаций, то в магистратуре СИУ РАНХиГС наибольшим спросом пользуются направления «Государственное и муниципальное управление», «Государственный аудит» и «Юриспруденция», при поступлении на которые выбирается узкоспециализированный профиль.
Программа «Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ» нацеливает выпускников на решение конкретных задач для эффективного государственного и муниципального управления с учетом региональной специфики субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ.
Программа «Управление государственными и муниципальными финансами» дает возможность расширения и углубления знаний в сфере государственного и муниципального управления, направлена на формирование комплекса компетенций с учетом специфики общественного сектора и современных требований к качеству управления государственными и муниципальными финансами, финансами некоммерческого сектора.
Программа «Персонал-менеджмент в органах власти» нацелена на развитие управленческих компетенций, необходимых потенциальным руководителям и руководителям-практикам органов государственной власти и местного самоуправления для результативной работы с персоналом.
Программа «Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов» готовит выпускников к экспертно-аналитической деятельности в сфере реализации правовых норм, регулирующих формирование и использование финансовых ресурсов, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, противодействие коррупции в финансовой сфере, правового и экономического обучения и воспитания.
Программа «Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы» готовит профессионалов в сфере правового регулирования государственной и муниципальной службы и содержательно включает вопросы конституционного, муниципального и административного права России и зарубежных стран.
Программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» выпускает магистров в сфере правового регулирования деятельности субъекта предпринимательской деятельности и обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов в сфере предпринимательства.
Полная программа обучения (очная форма — 2 года, заочная форма — 2,5 года) реализуется по образовательным программам магистратуры для лиц, имеющих высшее образование. В магистратуре СИУ РАНХиГС могут продолжить обучение выпускники бакалаврских программ, а также дипломированные специалисты и магистры. Отличительной особенностью обучения в магистратуре является возможность кардинально изменить сферу профессиональной деятельности, выбрав профиль магистерской программы, отличающийся от уже имеющейся специальности.
Начиная с 1 семестра, студенту назначается научный руководитель из числа высококвалифицированных кандидатов или докторов наук. Итогом проведенных научных исследований становится защита магистерской диссертации.
Для поступления в магистратуру СИУ РАНХиГС необходимо подать заявление и успешно сдать вступительное тестирование до 14 августа на очную форму обучения и до 15 октября на заочную.
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6
(383) 218-09-09
Абитуриент РАНХиГС | Новосибирск в ВК: https://vk.com/abiturient_siu
Анатолий Якимов
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