Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна еда

Лента новостейПредложить новость
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна едаРубрика: общество
07.08.2019 14:32
фото из группы «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»
Летом новосибирскому приюту для животных приходится тяжко; едва хватает денег на корм.
Во всём мире 8 августа празднуют День кошек. Но новосибирской организации помощи животным «Кошкино лукошко» не до подарков – там надеются хотя бы собрать денег на еду для кошек. Об этом Сиб.фм сообщила директор приюта Алёна Святова.
«Поздравишь их уж тут... на корм бы хоть собрать. Лето вообще самое тяжёлое время для приютов. Активность в группах падает, животных меньше не становится… долги растут... плюс летом постоянно переломанные коты, которые падают с окон...операции от 50 тысяч и более...так что... не живём, а выживаем», — рассказала Алёна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Также директор приюта поделилась новостями о белоснежном котёнке с тремя пальцами на лапках, которого недавно обнаружили дети в мусорном баке. По словам Алёны, малышу уже лучше, лекарства помогают.
Напомним, 5 августа стало известно, что котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное