Спасённому беспалому коту в Новосибирске нужна еда

фото из группы «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»

Летом новосибирскому приюту для животных приходится тяжко; едва хватает денег на корм.

Во всём мире 8 августа празднуют День кошек. Но новосибирской организации помощи животным «Кошкино лукошко» не до подарков – там надеются хотя бы собрать денег на еду для кошек. Об этом Сиб.фм сообщила директор приюта Алёна Святова.

«Поздравишь их уж тут... на корм бы хоть собрать. Лето вообще самое тяжёлое время для приютов. Активность в группах падает, животных меньше не становится… долги растут... плюс летом постоянно переломанные коты, которые падают с окон...операции от 50 тысяч и более...так что... не живём, а выживаем», — рассказала Алёна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Также директор приюта поделилась новостями о белоснежном котёнке с тремя пальцами на лапках, которого недавно обнаружили дети в мусорном баке. По словам Алёны, малышу уже лучше, лекарства помогают.

Напомним, 5 августа стало известно, что котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел.