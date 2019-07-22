«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

Лихач выехал на «красный» и не успел среагировать на велосипедистов; один из подростков чуть не пробил лобовое стекло.

Двое подростков попали в больницу после ДТП на перекрёстке улицы Гоголя и Королёва.ДТП произошло днём 7 августа, сообщили в городском паблике «АСТ-54» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По предварительным данным, водитель «Тойота Калдина» сбил двух велосипедистов 12 и 13 лет, которые ехали по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

От удара один из школьников разбил лобовое стекло автомобиля, пострадавших подростков доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и характер полученных травм.

Напомним, 31 июля мусоровоз насмерть сбил велосипедиста на трассе под Новосибирском.