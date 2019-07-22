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«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

07.08.2019 20:31

Фото с сайта pixabay.com

Лихач выехал на «красный» и не успел среагировать на велосипедистов; один из подростков чуть не пробил лобовое стекло.

Двое подростков попали в больницу после ДТП на перекрёстке улицы Гоголя и Королёва.ДТП произошло днём 7 августа, сообщили в городском паблике «АСТ-54» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По предварительным данным, водитель «Тойота Калдина» сбил двух велосипедистов 12 и 13 лет, которые ехали по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. 

От удара один из школьников разбил лобовое стекло автомобиля, пострадавших подростков доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и характер полученных травм.

Напомним, 31 июля мусоровоз насмерть сбил велосипедиста на трассе под Новосибирском.

 

Никита Манько

Теги: велосипеды ДТП школьники

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

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«Игра престолов» побила очередной рекорд

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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