«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

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«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 20:31
Фото с сайта pixabay.com
Лихач выехал на «красный» и не успел среагировать на велосипедистов; один из подростков чуть не пробил лобовое стекло.
Двое подростков попали в больницу после ДТП на перекрёстке улицы Гоголя и Королёва.ДТП произошло днём 7 августа, сообщили в городском паблике «АСТ-54» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По предварительным данным, водитель «Тойота Калдина» сбил двух велосипедистов 12 и 13 лет, которые ехали по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
От удара один из школьников разбил лобовое стекло автомобиля, пострадавших подростков доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и характер полученных травм.
Напомним, 31 июля мусоровоз насмерть сбил велосипедиста на трассе под Новосибирском.
Никита Манько
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Лента новостей
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