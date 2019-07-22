В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

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В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывовРубрика: общество, проиcшествия
07.08.2019 11:04
скриншот с видео со страницы «Типичный Ачинск» в социальной сети «ВКонтакте»
Военные эксперты дали предварительную оценку ущерба, который нанесли экономике МО взрывы на складах под Ачинском; трое суток взяли военные на полную оценку ущерба.
Военные эксперты назвали предварительную стоимость потерь от пожара и взрыва снарядов в Ачинском районе Красноярского края. Миллиард рублей, по предварительным подсчётам, потребуется, чтобы возобновить только запас уничтоженных снарядов, сообщают «Известия».
По оценке военных, пожар уничтожил 40 тысяч 125 и 152-миллиметровые снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховые заряды к ним.
«Цена новых подобных боеприпасов прописывается в государственных контрактах по закупке вооружения. В настоящее время эта информация отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну», – пояснил «Известиям» эксперт.
Напомним, 6 августа жителей Ачинска предупредили об опасности встретить на дороге неразорвавшиеся снаряды.
Татьяна Картавых
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