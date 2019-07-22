В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

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В Новосибирске заметили современный поезд не для насРубрика: общество
07.08.2019 11:49
Фото с сайта АО «Метровагонмаш»
Необычный состав пригородного поезда был замечен на станции Новосибирск-Главный; у нас он будет находиться всего в течение двух дней.
Состав современного поезда был замечен в депо станции Новосибирск-Главный. Кое-кто даже предположил, что он будет осуществлять перевозки в качестве «Аэроэкспресса» до аэропорта Толмачёво. Однако данный поезд курсировать в нашем регионе не будет.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге корреспонденту Сиб.фм сообщили, что рельсовый автобус РА-3 будет курсировать на Дальнем Востоке.
«Данный рельсовый автобус РА-3 следует на Сахалин. В депо "Новосибирск" подвижной состав сделал технологическую остановку на два дня», – уточнили Сиб.фм в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Рельсовый автобус нового поколения РА-3 можно использовать на неэлектрифицированных участках дорог. При этом существуют модификации как для низких, так и для высоких платформ.
По данным сайта завода-изготовителя АО «Метровагонмаш», входящего в Трансмашхолдинг, РА-3 могут двигаться со скоростью до 120 километров в час. В его составе может быть от двух до шести вагонов.
Напомним, 5 июля стало известно о новых плацкартных вагонах без боковых полок.
Анатолий Якимов
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