В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут

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В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрутРубрика: общество
07.08.2019 17:37
фото PIXABAY.COM
К сентябрю в посёлке Гвардейском появятся кольцевой маршрут и три новые остановки; транспорт будет ездить по отремонтированным дорогам.
Общественный транспорт начнёт ходить по улицам посёлка Гвардейского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Кольцевой маршрут и три новые остановки появятся к началу учебного года – к сентябрю.
Сейчас на территории посёлка транспорт вообще не ходит. Этот район обслуживают только маршрутное такси № 53 и автобус с таким же номером, но их конечная остановка располагается за пределами жилой территории. Поэтому людям приходится ходить сотни метров, чтобы уехать в город.
«Исторически это была закрытая площадка, поскольку эксплуатировалась в интересах Минобороны. Сейчас здесь живёт около 10 тысяч горожан – и действующий офицерский состав, и ветераны, их семьи. Поэтому обеспечение транспортной доступности, в том числе заезд общественного транспорта в посёлок, – очень важный вопрос», – рассказал Анатолий Локоть, который лично проконтролировал ход ремонта дорог.
На недавно обновлённых улицах Амосова и Солидарности помимо новых остановок будет обустроена площадка для стоянки общественного транспорта.
Напомним, 1 августа стало известно, что добираться из Томска в Новосибирск станет удобнее благодаря нацпроекту «БКД 2.0».
Никита Минин
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