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Видео: пожар на территории Оперного театра в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

07.08.2019 10:24

Фото Youtube

Новосибирский театр оперы и балета утром 7 августа окутали густые клубы чёрного дыма; горела строительная площадка.

Клубы дыма заметили рядом со зданием Новосибирского театра оперы и балета. Оперативно были вызваны пожарные, которые приехали на место ЧП в 9:28.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь был потушен до приезда пожарных.

«На территории театра оперы и балета произошло возгорание сварочного аппарата. Пожар был потушен силами работников. Пострадавших нет», – сообщили корреспонденту Сиб.фм.

В настоящее время выясняется причина пожара.

Напомним, 29 июля в Бердске пожарные четыре раза тушили возгорание еды. 

 

Анатолий Якимов

Теги: НОВАТ пожар Новосибирск ГУ МЧС огонь

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Лента новостей

Предложить новость

Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые любимые лакомства россиян

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Расплескалась зелень по морю Обскому

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» одержал третью победу

вчера 22:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сломал шею в тройном ДТП на Станционной

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

вчера 19:26 Экономика 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» потерпел третье поражение подряд

вчера 19:04 0 Коммент.

За какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Искусственный интеллект определит границы сгоревших лесов в Сибири

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске

вчера 18:02 Культура 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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