Видео: пожар на территории Оперного театра в Новосибирске

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Новосибирский театр оперы и балета утром 7 августа окутали густые клубы чёрного дыма; горела строительная площадка.

Клубы дыма заметили рядом со зданием Новосибирского театра оперы и балета. Оперативно были вызваны пожарные, которые приехали на место ЧП в 9:28.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь был потушен до приезда пожарных.

«На территории театра оперы и балета произошло возгорание сварочного аппарата. Пожар был потушен силами работников. Пострадавших нет», – сообщили корреспонденту Сиб.фм.

В настоящее время выясняется причина пожара.

Напомним, 29 июля в Бердске пожарные четыре раза тушили возгорание еды.