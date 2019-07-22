Видео: пожар на территории Оперного театра в Новосибирске

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Видео: пожар на территории Оперного театра в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 10:24
Фото Youtube
Новосибирский театр оперы и балета утром 7 августа окутали густые клубы чёрного дыма; горела строительная площадка.
Клубы дыма заметили рядом со зданием Новосибирского театра оперы и балета. Оперативно были вызваны пожарные, которые приехали на место ЧП в 9:28.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь был потушен до приезда пожарных.
«На территории театра оперы и балета произошло возгорание сварочного аппарата. Пожар был потушен силами работников. Пострадавших нет», – сообщили корреспонденту Сиб.фм.
В настоящее время выясняется причина пожара.
Напомним, 29 июля в Бердске пожарные четыре раза тушили возгорание еды.
Анатолий Якимов
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