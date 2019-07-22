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Видео: полуголая с помощью бюстгальтера звонила в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

07.08.2019 16:17

фото из группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

Эксцентричная дама решила раздеться и прогуляться по Барнаулу; на видео её сняли очевидцы.

В интернете появился ролик, на котором почти голая жительница Барнаула разгуливает по городу и пытается кому-то дозвониться. Только использует для этого она не телефон, а свой бюстгальтер. Удивлённые горожане не растерялись и начали снимать леди на смартфоны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

К сожалению, из-за обилия нецензурной лексики нам пришлось удалить звук из видео.

Комментаторы остались недовольны бездействием автора ролика. По их мнению, ему следовало достать телефон для вызова полиции, а не для съёмок «фильма».

Напомним, 12 июля голая блондинка прогулялась по Новосибирску.

 

Никита Минин

Теги: происшествия Барнаул

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сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

В миллиард рублей оценили ущерб от ачинских взрывов

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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