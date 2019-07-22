Видео: полуголая с помощью бюстгальтера звонила в Барнауле

Лента новостейПредложить новость
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
По темпам жилищного строительства Новосибирская область поднялась на три пункта за год
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Видео: полуголая с помощью бюстгальтера звонила в БарнаулеРубрика: проиcшествия
07.08.2019 16:17
фото из группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»
Эксцентричная дама решила раздеться и прогуляться по Барнаулу; на видео её сняли очевидцы.
В интернете появился ролик, на котором почти голая жительница Барнаула разгуливает по городу и пытается кому-то дозвониться. Только использует для этого она не телефон, а свой бюстгальтер. Удивлённые горожане не растерялись и начали снимать леди на смартфоны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
К сожалению, из-за обилия нецензурной лексики нам пришлось удалить звук из видео.
Комментаторы остались недовольны бездействием автора ролика. По их мнению, ему следовало достать телефон для вызова полиции, а не для съёмок «фильма».
Напомним, 12 июля голая блондинка прогулялась по Новосибирску.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
По темпам жилищного строительства Новосибирская область поднялась на три пункта за год
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное