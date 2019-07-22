Видео: полуголая с помощью бюстгальтера звонила в Барнауле

фото из группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

Эксцентричная дама решила раздеться и прогуляться по Барнаулу; на видео её сняли очевидцы.

В интернете появился ролик, на котором почти голая жительница Барнаула разгуливает по городу и пытается кому-то дозвониться. Только использует для этого она не телефон, а свой бюстгальтер. Удивлённые горожане не растерялись и начали снимать леди на смартфоны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

К сожалению, из-за обилия нецензурной лексики нам пришлось удалить звук из видео.

Комментаторы остались недовольны бездействием автора ролика. По их мнению, ему следовало достать телефон для вызова полиции, а не для съёмок «фильма».

Напомним, 12 июля голая блондинка прогулялась по Новосибирску.