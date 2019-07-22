Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

скриншот и видео с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция ищет похитителя дорогих продуктов в магазине «Магнит»; молодой человек вынес еды на 9 тысяч рублей.

Полиция в Новосибирской области объявила в розыск молодого человека, который «выставил» магазин «Магнит» на 9 тысяч рублей.

Всё произошло вечером 5 августа в селе Криводановка под Новосибирском. Мужчина набрал полную корзину дорогих продуктов и удалился из торговой точки. Где в этот момент были продавцы и охрана, не сообщается.

ГУ МВД по Новосибирской области просит всех, кому знакома личность похитителя-гурмана, обратиться по телефонам 8 (383) 297-27-66, 8 913 011-83-04, 8 999 304-01-55. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 20 июля Сиб.фм рассказал, что жители Новосибирска ходят за продуктами к мусорным бакам крупного супермаркета.