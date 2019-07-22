Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Вора-гурмана объявили в розыск в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
07.08.2019 10:36
скриншот и видео с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Полиция ищет похитителя дорогих продуктов в магазине «Магнит»; молодой человек вынес еды на 9 тысяч рублей.
Полиция в Новосибирской области объявила в розыск молодого человека, который «выставил» магазин «Магнит» на 9 тысяч рублей.
Всё произошло вечером 5 августа в селе Криводановка под Новосибирском. Мужчина набрал полную корзину дорогих продуктов и удалился из торговой точки. Где в этот момент были продавцы и охрана, не сообщается.
ГУ МВД по Новосибирской области просит всех, кому знакома личность похитителя-гурмана, обратиться по телефонам 8 (383) 297-27-66, 8 913 011-83-04, 8 999 304-01-55. Конфиденциальность гарантируется.
Напомним, 20 июля Сиб.фм рассказал, что жители Новосибирска ходят за продуктами к мусорным бакам крупного супермаркета.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Как восстановить документы на недвижимость, рассказали в новосибирском Росреестре
Фото с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом смогут сделать новосибирцы
Новосибирская «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче
Стала известна дата открытия парка на месте «Зимней вишни» в Кемерове
Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы
Пенсионерка отомстила первокласснику за драку с внучкой в Новосибирске
Главные руферы России откроют выставку не для слабонервных в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное