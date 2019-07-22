Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

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В Новосибирской области по-прежнему сохраняется ясная и тёплая погода; сегодня днём синоптики обещают до +28 градусов.

Летняя погода продолжает радовать новосибирцев. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС», сегодня днём погода будет ясной и без осадков.

Температура воздуха днём +26…+28 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +18…+20 градусов. В течение ближайших суток осадков не ожидается.

Ветер восточный с переходом на южный 1-2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба, к вечеру будет падать.

Напомним, 5 августа в Алтайском крае прошел град.