Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августа

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Ясная и солнечная погода порадует новосибирцев 7 августаРубрика: общество
07.08.2019 08:25
фото pixabay.com
В Новосибирской области по-прежнему сохраняется ясная и тёплая погода; сегодня днём синоптики обещают до +28 градусов.
Летняя погода продолжает радовать новосибирцев. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС», сегодня днём погода будет ясной и без осадков.
Температура воздуха днём +26…+28 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +18…+20 градусов. В течение ближайших суток осадков не ожидается.
Ветер восточный с переходом на южный 1-2 метра в секунду с порывами до 5. Атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба, к вечеру будет падать.
Напомним, 5 августа в Алтайском крае прошел град.
Анатолий Якимов
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