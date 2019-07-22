Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

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Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о НовосибирскеРубрика: общество
08.08.2019 12:45
Фото с официального сайта авиакомпании "Россия"
Краткий рассказ об истории городов с ведущими театральными школами дадут пассажирам авиакомпании «Россия» артисты; о Новосибирске поведает Алёна Бабенко.
Авиакомпания «Россия» запустила проект, посвящённый году театра. По сообщению сайта авиакомпании, проект «Год театра «России» будет доступен для авиапассажиров.
Популярные российские артисты театра и кино в короткометражном ролике расскажут про истории городов, в которых расположены ведущие театральные школы страны. По мнению авторов идеи, пассажир, севший в кресло самолёта, неожиданно для себя оказывается в зрительном зале. Поэтому полёт можно сравнить с дорогой в театр, который может быть расположен за несколько тысяч километров.
«Основная идея проекта заключается в творческом синтезе современной авиации и традиционного театрального искусства. В своих видеообращениях артисты напомнят зрителям, что театр — один из старейших видов искусства», — объяснили авторы концепцию проекта.
Из уст Алёны Бабенко пассажиры узнают о Новосибирске. Михаил Боярский и Дарья Литецкая расскажут о Санкт-Петербурге. Светлана Крючкова и Игорь Петренко познакомят с Владивостоком. Екатерина Гусева и Василий Уриевский поведают соответственно о Екатеринбурге и Москве.
Напомним, 6 августа на сцене Большого театра в постановке НОВАТа «Лебединое озеро» выступил Иван Васильев.
Анатолий Якимов
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