Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

Фото с официального сайта авиакомпании "Россия"

Краткий рассказ об истории городов с ведущими театральными школами дадут пассажирам авиакомпании «Россия» артисты; о Новосибирске поведает Алёна Бабенко.

Авиакомпания «Россия» запустила проект, посвящённый году театра. По сообщению сайта авиакомпании, проект «Год театра «России» будет доступен для авиапассажиров.

Популярные российские артисты театра и кино в короткометражном ролике расскажут про истории городов, в которых расположены ведущие театральные школы страны. По мнению авторов идеи, пассажир, севший в кресло самолёта, неожиданно для себя оказывается в зрительном зале. Поэтому полёт можно сравнить с дорогой в театр, который может быть расположен за несколько тысяч километров.

«Основная идея проекта заключается в творческом синтезе современной авиации и традиционного театрального искусства. В своих видеообращениях артисты напомнят зрителям, что театр — один из старейших видов искусства», — объяснили авторы концепцию проекта.

Из уст Алёны Бабенко пассажиры узнают о Новосибирске. Михаил Боярский и Дарья Литецкая расскажут о Санкт-Петербурге. Светлана Крючкова и Игорь Петренко познакомят с Владивостоком. Екатерина Гусева и Василий Уриевский поведают соответственно о Екатеринбурге и Москве.

Напомним, 6 августа на сцене Большого театра в постановке НОВАТа «Лебединое озеро» выступил Иван Васильев.