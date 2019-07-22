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Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

Рубрика: общество

08.08.2019 12:45

Фото с официального сайта авиакомпании "Россия"

Краткий рассказ об истории городов с ведущими театральными школами дадут пассажирам авиакомпании «Россия» артисты; о Новосибирске поведает Алёна Бабенко.

Авиакомпания «Россия» запустила проект, посвящённый году театра. По сообщению сайта авиакомпании, проект «Год театра «России» будет доступен для авиапассажиров.

Популярные российские артисты театра и кино в короткометражном ролике расскажут про истории городов, в которых расположены ведущие театральные школы страны. По мнению авторов идеи, пассажир, севший в кресло самолёта, неожиданно для себя оказывается в зрительном зале. Поэтому полёт можно сравнить с дорогой в театр, который может быть расположен за несколько тысяч километров.

«Основная идея проекта заключается в творческом синтезе современной авиации и традиционного театрального искусства. В своих видеообращениях артисты напомнят зрителям, что театр — один из старейших видов искусства», — объяснили авторы концепцию проекта.

Из уст Алёны Бабенко пассажиры узнают о Новосибирске. Михаил Боярский и Дарья Литецкая расскажут о Санкт-Петербурге. Светлана Крючкова и Игорь Петренко познакомят с Владивостоком. Екатерина Гусева и Василий Уриевский поведают соответственно о Екатеринбурге и Москве.

Напомним, 6 августа на сцене Большого театра в постановке НОВАТа «Лебединое озеро» выступил Иван Васильев.

 

Анатолий Якимов

Теги: развлечения авиация год театра Новосибирск пассажиры

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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